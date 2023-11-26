Ночная атака "Шахедов" на Украину: силы ПВО уничтожили 8 ударных дронов

Украинские военные сбили восемь вражеских беспилотников типа "Шахед", которые оккупанты запустили по Украине сегодня ночью, 26 ноября.

При подготовке материала использовались: Telegram Воздушных сил ВСУ, Facebook Командования Объединенных Сил ВС Украины, а также Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

О работе сил ПВО в ходе ночной атаки вражеских дронов-камикадзе читайте в материале РБК-Украина .

Сообщается, что в ночь на 26 ноября 2023 года оккупанты выпустили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск РФ) по Украине 9 ударных БПЛА типа "Shahed".

В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожены 8 вражеских беспилотников "Shahed-131/136".

По словам Командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, три дрона уничтожены мобильными огневыми группами противовоздушной обороны Северной группировки войск.

В частности, в небе Киевской области уничтожен один ударный дрон, еще два дрона-камикадзе уничтожены на Сумском направлении, один из которых в небе Полтавской области.

Также стало известно, что два БПЛА ночью были сбиты над Днепропетровской областью. Беспилотники "приземлили" над Новомосковским и Синельниковским районами.

Атака беспилотников на Киев 26 ноября

Российские войска возобновили масштабные удары БПЛА по территории Украины. Так, прошлой ночью Киев пережил самую массовую атаку дронов-камикадзе с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Воздушная тревога продолжалась более 6 часов. Оккупанты выпустили 75 "Шахедов", силы противовоздушной обороны уничтожили 74 из них.

В столице обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек. Среди них 11-летний ребенок. Также из-за атаки в Киеве и области были отключения света.

Детальнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.