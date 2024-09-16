Нічна атака "Шахедів" на Україну: як відпрацювала ППО

Нічна атака на Україну

У ніч на 16 вересня в Києві, Київській та інших областях була оголошена повітряна тривога через атаку російських ударних дронів. У столиці та області працювали сили ППО, чулися вибухи. Також вибухи були зафіксовані у Хмельницькій області.

Сили протиповітряної оборони збили майже два десятки ворожих безпілотників у повітряному просторі навколо Києва. За попередніми даними, в столиці обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.