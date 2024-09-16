RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака "Шахедов" на Украину: как отработала ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 16 сентября российские войска совершили масштабную атаку на Украину, используя ударные "Шахеды". С 20:00 15 сентября по 06:00 16 сентября радиотехнические войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопроводили 56 вражеских дронов, запущенных с территории России (Курск и Ейск).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Основным направлением российской атаки стала Киевская область.

К отражению атаки привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате успешных действий украинских защитников было уничтожено 53 ударных дрона в разных регионах, включая Киевскую, Черкасскую, Винницкую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую и Днепропетровскую области.

Еще три беспилотника были локально потеряны без значительных последствий и пострадавших.

Ночная атака на Украину

В ночь на 16 сентября в Киеве, Киевской и других областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных дронов. В столице и области работали силы ПВО, слышались взрывы. Также взрывы были зафиксированы в Хмельницкой области.

Силы противовоздушной обороны сбили около двух десятков вражеских беспилотников в воздушном пространстве вокруг Киева. По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших и разрушений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна России против УкраиныВойна в Украине