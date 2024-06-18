Нічна атака "Шахедів": українські захисники збили усі дрони-камікадзе росіян

Зазначається, що у ніч проти 18 червня противник запустив ці 10 дронів-камікадзе "Shahed-131/136" з району Приморсько-Ахтарська у Росії.

Робота ППО

У відбитті ворожої повітряної атаки були залучені:

розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони,

та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ.

В результаті роботи оборонців неба України усі "Шахеди" були збиті у Запорізькій та Дніпропетровській областях, додав генерал.

Російська повітряна атака 18 червня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вчергове атакували території України із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Через ворожу повітряну атаку у країні у кількох областях оголошували повітряну тривогу.

Ударні безпілотники противника, зокрема, були над Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Додамо, вночі також повідомлялося про серію вибухів, що було чути в районі Харкова. Крім того, напередодні пізно ввечері під час тривоги через загрозу ворожих ударів із застосуванням балістики, вибух пролунав в Одесі, й повідомлялося про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у регіоні.