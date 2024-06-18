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В кількох областях України оголошено тривогу через атаку "Шахедів"

Вівторок 18 червня 2024 02:15
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В кількох областях України оголошено тривогу через атаку "Шахедів" Фото: південні та центральні області України атакують "Шахеди" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

У низці областей України оголошено повітряну тривогу через атаку ударними безпілотниками "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Рух БпЛА (імовірно "Shahed") через Дніпропетровщину", - йдеться у повідомленні.

О 01:35 було оголошено повітряну тривогу в Дніпропетровській області.

Моніторингові пабліки повідомили, що "Шахед" пролетів місто Нікополь та рухається на Північ. Також повідомляється про наближення дрона до міста Дніпро.

Також БпЛА помічено над містом Кам'янське Дніпропетровської області, курс східний.

О 2:49 ночі Повітряні сили повідомили про рух безпілотників із Дніпропетровської області в напрямку Запоріжжя.

Запорізька область

О 1:48 через рух групи БпЛА було оголошено тривогу в Запорізькій області.

Повідомляється про рух 1 мопеда на півночі області, курс східний. Ще 3 мопеди помічені в районі Оріхова Запорізької області північно-східним курсом.

О 2:49 в Запорізькій області дрони рухаються у північному напрямку.

Миколаївська область

О 2:18 було оголошено тривогу в Миколаївській області. Сили ППО працювали по розвідувальних безпілотниках.

О 2:57 оголошено відбій тривоги в Миколаївській області.

Станом на зараз, мапа повітряних тривог виглядає так:

В кількох областях України оголошено тривогу через атаку &quot;Шахедів&quot;

Джерело: Карта повітряних тривог (https://t.me/alarmukraine)

Обстріли України

Ввечері у понеділок, 17 червня, в Одесі пролунали вибухи. Сили ППО збили балістичну ракету.

Вдень 17 червня загарбники вдарили ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Полтави. Внаслідок атаки постраждали 22 людини.

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