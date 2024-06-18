У Харкові було чути серію вибухів

В районі міста Харків цієї ночі, 18 червня, було чути вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги, оголошеної в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків ".

Зазначається, що самі вибухи могли відбутися поза межами Харкова.

Серію вибухів було чути в місті приблизно о 03:39.

Перед тим в Харківській області була оголошена повітряна тривога через загрозу ударів противника із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

Так, в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію руху ворожих ударних безпілотників з Запорізької області у північному напрямку.

Також зазначимо, що о 03:39 військові заявили про відбій загрози ударних БПЛА по областях.

Нічна повітряна атака РФ

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 червня над територією України були зафіксовані "Шахеди", через що у кількох областях оголошували повітряну тривогу.

Ворожі дрони-камікадзе, зокрема, були над Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Додамо, перед тим пізно ввечері у понеділок, 17 червня, під час тривоги через загрозу ворожих ударів із застосуванням балістики, вибух пролунав в Одесі. Також повідомлялося про роботу ППО у регіоні.