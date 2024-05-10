Війська РФ запустили з Чорного моря групу "Шахедів" по Україні: де оголошена тривога

Російські загарбники запустили у ніч проти 10 травня групу ударних безпілотників для атаки по території України. Через загрозу ворожих ударів оголошена повітряна тривога в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України.

Військові поінформували про запуск безпілотників противником близько пів на другу ночі. Зазначається, що запуск здійснювався з акваторії Чорного моря.

Як і добою раніше, "Шахеди" націлені на Одеську область.

"Чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини", - йдеться в оголошенні Повітряних сил.

Сигнали тривоги залунали на півдні України, зокрема в Одеській та Миколаївській областях.

Пізніше війскові повідомили про рух "Шахедів" у напрямку Миколаївської області.

"Миколаївська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чорного моря", - вказується в заяві ПС о 01:43.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, минулого ночі, 9 травня, російські терористи також запускали для ударів територією України дрони-камікадзе типу "Шахед".

Як розповіли в командуванні Повітряних сил, для тієї атаки противник застосував 20 "Шахедів", при цьому силами та засобами ППО ЗСУ було знищено 17 ударних безпілотників ворога. Повітряні цілі противника збивали над територією Одеської області.

Додамо, пізно ввечері 9 травня військові також розповіли про загрозу через ударні безпілотники для південних областей України.