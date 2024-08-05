Нічна атака "Шахедів": українські сили ППО збили всі дрони загабників

Нічна атака "Шахедами"

Пізно вночі 4 серпня російські загарбники запустили ударних безпілотники для чергової повітряної атаки. Через це в Україні оголосили повітряну тривогу.

Близько півночі в районі Харкова пролунали вибухи. В районі міста також було помічено рух ворожих безпілотників. Крім того, у Київській області також лунали вибухи, а в регіоні працювала ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.