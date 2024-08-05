UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака "Шахедів": українські сили ППО збили всі дрони загабників

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 5 серпня російські загарбники здійснили атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники типу Shahed. Атака відбулася з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ у РФ.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Радіотехнічні війська Повітряних сил України оперативно виявили та супроводили 24 ворожих дрони.

"У результаті протиповітряного бою всі безпілотники були успішно знищені мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних сил", - повідомив Олещук.

Атака охопила кілька областей України, зокрема Київську, Вінницьку, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Полтавську та Дніпропетровську області. 

Нічна атака "Шахедами"

Пізно вночі 4 серпня російські загарбники запустили ударних безпілотники для чергової повітряної атаки. Через це в Україні оголосили повітряну тривогу.

Близько півночі в районі Харкова пролунали вибухи. В районі міста також було помічено рух ворожих безпілотників. Крім того, у Київській області також лунали вибухи, а в регіоні працювала ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВійна в УкраїніППО