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Ночная атака "Шахедов": украинские силы ПВО сбили все дроны захватчиков

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 5 августа российские захватчики совершили атаку на Украину, используя ударные беспилотники типа Shahed. Атака состоялась из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Радиотехнические войска Воздушных сил Украины оперативно обнаружили и сопроводили 24 вражеских дрона.

"В результате противовоздушного боя все беспилотники были успешно уничтожены мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных сил", - сообщил Олещук.

Атака охватила несколько областей Украины, в частности Киевскую, Винницкую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области. 

Ночная атака "Шахедами"

Поздно ночью 4 августа российские захватчики запустили ударных беспилотников для очередной воздушной атаки. Поэтому в Украине объявили воздушную тревогу.

Около полуночи в районе Харькова раздались взрывы. В районе города было замечено движение вражеских беспилотников. Кроме того, в Киевской области также раздавались взрывы, а в регионе работала ПВО.

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