Ночная атака "Шахедов": украинские силы ПВО сбили все дроны захватчиков

Ночная атака "Шахедами"

Поздно ночью 4 августа российские захватчики запустили ударных беспилотников для очередной воздушной атаки. Поэтому в Украине объявили воздушную тревогу.

Около полуночи в районе Харькова раздались взрывы. В районе города было замечено движение вражеских беспилотников. Кроме того, в Киевской области также раздавались взрывы, а в регионе работала ПВО.

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