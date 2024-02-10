UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли про збиті дрони

Фото: сили ППО знищили 23 безпілотники (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, знову атакували територію України дронами-камікадзе на кшталт "Шахед". Сили ППО знищили 23 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави та мису Чауда - Крим, а також Курської області РФ", - повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Внаслідок бойової роботи знищено 23 "Шахеди" в межах Одеської та Харківської областей.

Атака "Шахедів" 10 лютого

Війська РФ у ніч з 9 на 10 лютого запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з північного та південного напрямів.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Пізніше стало відомо, що у Харкові загинули семеро людей, серед них кілька дітей. Внаслідок сильної пожежі знищено понад 14 будинків.

Крім того, російські війська сьогодні вночі атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак. Під ударом у регіоні була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про чотирьох постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониПВОГенштаб ВСУВторгнення Росії до України