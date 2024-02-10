Нічна атака "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли про збиті дрони

Атака "Шахедів" 10 лютого

Війська РФ у ніч з 9 на 10 лютого запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з північного та південного напрямів.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Пізніше стало відомо, що у Харкові загинули семеро людей, серед них кілька дітей. Внаслідок сильної пожежі знищено понад 14 будинків.

Крім того, російські війська сьогодні вночі атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак. Під ударом у регіоні була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про чотирьох постраждалих.

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