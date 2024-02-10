Ночная атака "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах рассказали о сбитых дронах

Российские войска сегодня ночью, 10 февраля, снова атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили 23 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"В ночь на 10 февраля 2024 года противник атаковал 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131 из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, а также Курской области РФ", - сообщают в Воздушных силах ВСУ.
К отражению воздушного нападения привлечены подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.
В результате боевой работы уничтожены 23 "Шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей.
Атака "Шахедов" 10 февраля
Войска РФ в ночь с 9 на 10 февраля запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с северного и южного направлений.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура. Позже стало известно, что в Харькове погибди семь человек, среди них несколько детей. В результате сильного пожара уничтожено более 14 домов.
Кроме того, российские войска сегодня ночью атаковали Одесскую область ударными дронами, всего зафиксировано три волны атак. Под ударом в регионе находилась припортовая инфраструктура. По предварительным данным, известно о четырех пострадавших.
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