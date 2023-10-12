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Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей

Фото: сили ППО знищили вночі 28 повітряних цілей (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ у ніч з 11 на 12 жовтня здійснили чергову атаку дронами-камікадзе територією України. Сили ППО знищили 28 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 12 жовтня противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямів – Білгородська область РФ та з мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 33 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, ворожі БПЛА летіли у різних напрямках, тому протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України. До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Сили оборони півдня України повідомили, що 10 БПЛА "Shahed-131/136" було знищено в Одеській області та ще 4 – в Миколаївській.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни використовуватимуть більше дронів-камікадзе на кшталт "Шахед" під час атак на українські міста. Цьому сприяє допомога Ірану.

До того ж, ми писали, що останні модифікації дронів-камікадзе типу "Шахед" свідчать, що росіяни можуть налагодити масове виробництво цих безпілотників.

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