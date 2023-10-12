Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили 28 повітряних цілей

"У ніч на 12 жовтня противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямів – Білгородська область РФ та з мису Чауда (Крим). Усього зафіксовано пуски 33 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, ворожі БПЛА летіли у різних напрямках, тому протиповітряна оборона працювала щонайменше у шести областях України. До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Сили оборони півдня України повідомили, що 10 БПЛА "Shahed-131/136" було знищено в Одеській області та ще 4 – в Миколаївській.