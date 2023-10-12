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Ночная атака "Шахедов": силы ПВО уничтожили 28 воздушных целей

Фото: силы ПВО уничтожили ночью 28 воздушных целей (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ в ночь с 11 на 12 октября совершили очередную атаку дронами-камикадзе по территории Украины. Силы ПВО уничтожили 28 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 12 октября противник атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed с северного и южного направлений – Белгородская область РФ и с мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов", - говорится в сообщении.

По данных Воздушных сил, вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины. К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Силы обороны юга Украины сообщили, что 10 БПЛА "Shahed-131/136" были уничтожены в Одесской области и еще 4 – в Николаевской.

 

Напомним, недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне будут использовать больше дронов-камикадзе типа "Шахед" во время атак на украинские города. Этому способствует помощь Ирану.

К тому же мы писали, что последние модификации дронов-камикадзе типа "Шахед" свидетельствуют, что россияне могут наладить массовое производство этих беспилотников.

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