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Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили всі цілі над Дніпропетровською областю

Фото: сили ППО знищили чотири "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 6 травня, війська РФ атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Військові з повітряного командування "Схід" знищили всі чотири "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Тelegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Уламки збитих безпілотників упали в Синельниківському районі, внаслідок чого вибиті вікна у 5 приватних будинках, пошкоджено господарські будівлі та лінія електропередач. Люди не постраждали.

Також вночі окупанти били Марганецькою громадою Нікопольського району, випустивши півтора десятка снарядів з "Града". Наслідки атаки з'ясовуються.

Раніше ми писали, що російська авіація вночі завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області.

Крім того, російські війська вночі 5 травня намагалися атакувати Дніпропетровську область двома безпілотниками, всі цілі було знищено силами ППО.

Нагадаємо, що вночі 4 травня для повітряної атаки на Україну війська РФ використали до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

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