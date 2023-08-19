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Ночная атака "Шахедов". Воздушные силы назвали количество сбитых дронов

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Суббота 19 августа 2023 07:49
Ночная атака "Шахедов". Воздушные силы назвали количество сбитых дронов Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во время ночной вражеской воздушной атаки 19 августа с применением ударных беспилотников типа "Shahed-136/131" силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 15 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что запускали "Шахеды" войска РФ по Украине с северного направления.

Так, всего во время воздушной атаки противником было выпущено 17 ударных дронов из района Курска (РФ).

В северных и центральных, а также западных областях работала противовоздушная оборона.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 15 вражеских беспилотников", - рассказали военные.

Кроме того, добавили в ВС, за минувшие сутки, 18 августа, противовоздушной обороне удалось уничтожить 6 БПЛА оперативно-тактического уровня разных типов и 1 ударный типа "Ланцет".

Ночная атака &quot;Шахедов&quot;. Воздушные силы назвали количество сбитых дронов

Воздушная атака РФ по Украине ночью 19 августа

Войска РФ этой ночью снова устроили воздушную атаку по городам Украины. Для этого интервенты применили ударные дроны, а также в Воздушных силах предупреждали об угрозе атак с применением баллистических ракет.

Сигналы тревоги звучали во многих областях - как на востоке и юге, так и в центре и севере, а позже тревога была объявлена и в некоторых западных регионах.

Позже взрывы раздались в Хмельницкой области. Представитель местной власти отметил, что в регионе работает ПВО. Кроме того, были взрывы также в Запорожском районе.

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