Нічна атака "Шахедів" на південь України: Гуменюк розповіла подробиці

Російські війська сьогодні вночі, 28 березня, запустили по території України кілька груп "Шахедів", які намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Атака та бойова робота тривала майже чотири години, і працювали ми за різними напрямками. Ворог заводив дрони і з Чорного моря, і через тимчасово окуповані території. Бойова робота була досить результативною", - заявила Гуменюк.
За її словами, підсумки бойової роботи ще уточнюються, але відомо, що близько півтора десятка дронів вдалося збити. Ворог атакував знову об'єкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові об'єкти, підступно спрямовував дрони через житлову забудову.
"Що стосується Одещини, тут ворог намагався потрапити по об'єкту енергосистеми, але захисники відпрацювали бездоганно - збито обидва дрони, які заходили з моря саме на Одеську область", - зазначила вона.
Удар "Шахедів" по Україні в ніч із 27 на 28 березня
Російські війська атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед" сьогодні вночі з 27 на 28 березня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що спочатку дрони влетіли до повітряного простору України з боку Курської області РФ до Сумської області курсом на Харків. Через деякий час у Харкові було чути вибухи.
Також через деякий час загрозу застосування ворогом "Шахедів" було оголошено у Дніпропетровській та Запорізькій областях. За даними моніторингових пабліків, дрони були запущені з території тимчасово окупованого Криму.
У ході бойової роботи з безпілотників вибухи лунали у Дніпрі та Дніпропетровській області, також повідомляли про роботу сил ППО в Одесі.
Пізніше стало відомо, що внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено кілька приватних будинків у Запоріжжі, також є поранені.
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