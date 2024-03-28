Ночная атака "Шахедов" на юг Украины: Гуменюк рассказала подробности

Российские войска сегодня ночью, 28 марта, запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", которые пытались атаковать энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.
"Атака и боевая работа продолжалась почти четыре часа, и работали мы по разным направлениям. Враг заводил дроны и с Черного моря, и через временно оккупированные территории. Боевая работа была достаточно результативной", - заявила Гуменюк.
По ее словам, итоги боевой работы еще уточняются, но известно, что около полутора десятков дронов удалось сбить. Враг атаковал снова объекты энергосистемы, пытался повредить и промышленные объекты, коварно направлял дроны через жилую застройку.
"Что касается Одесщины, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники отработали безупречно – сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область", - отметила она.
Удар "Шахедов" по Украине в ночь с 27 на 28 марта
Российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня ночью, с 27 на 28 марта. В Воздушных силах ВСУ сообщают, что изначально дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области РФ в Сумскую область курсом на Харьков. Спустя некоторое время в Харькове были слышны взрывы.
Также спустя некоторое время угроза применения врагом "Шахедов" была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. По данным мониторинговых пабликов, дроны были запущены с территории временно оккупированного Крыма.
В ходе боевой работы по беспилотникам взрывы звучали в Днепре и Днепропетровской области, также сообщали о работе сил ПВО в Одессе.
Позже стало известно, что в результате падения обломков сбитых дронов повреждено несколько частных домов в Запорожье, также есть раненые.
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