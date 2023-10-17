Нічна атака "Шахедів": в Одесі уламки збитих БПЛА впали в яхт-клуб (фото)

"Наші сили ППО знищили 6 ударних безпілотників. В Одесі уламки збитих "шахедів" впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів", - розповів чиновник.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих громадян внаслідок чергової російської повітряної атаки по Одесі, додали в адміністрації.

Як уточнили військові, російські загарбники направили на Одесу шість баражуючих боєприпасів типу "Shahed-136" з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Ударні дрони противника заходили на удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.

"Уламки одного зі збитих БпЛА впали в яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали", - повідомили у Силах оборони.

Також військові показали фото наслідків падіння уламків ворожих дронів-камікадзе в Одесі.

Повітряна атака вночі 17 жовтня

Російські окупанти цієї ночі вчергове завдали по Україні комбінованого удару із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. Як повідомили вранці в командуванні Повітряних сил ЗСУ, противник завдав ракетно-авіаційного удару, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами ППО ЗСУ було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих Shahed-136/131".