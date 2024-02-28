Нічна атака "Шахедів" та ракет. В Силах оборони розповіли про збиті російські дрони

У ранковому зведенні у військовому командуванні зазначили, що загалом противник застосував 10 ударних безпілотників для атаки ввечері вівторка, 27 лютого.

"Наприкінці минулої доби, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено", - йдеться в заяві військових.

Своєю чергою в прес-службі Сил оборони півдня України зазначили, що 10 ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Миколаївську та Одеську області.

Відбиття повітряної атаки

"Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку", - розповіли захисники.

Зазначається, що переважна більшість "Шахедів" збита над морем:

1 - в Миколаївській області,

9 - на Одещині.

Наслідки падіння уламків в Одесі

Крім того, зазначається, що під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого "Шахеда" пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури.

"Сталося замикання і загоряння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Люди не ушкоджені", - передали військові.

Не тільки "Шахеди", а і ракети

У командуванні Повітряних сил ЗСУ згодом уточнили, що крім "Шахедів", росіяни запускали по Україні цієї ночі зенітні керовані ракети С-300.

Загалом у ніч проти 28 лютого противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу "Shahed" із району російського Приморсько-Ахтарськ.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", - розповіли оборонці неба.

Повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що війська РФ ввечері 27 лютого вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Близько 22:50 в Одесі пролунали вибухи, місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях та не знімати та не викладати в мережі роботу ППО, дотримуватися інформ-тиші.

Пізніше стало відомо, що в Одесі внаслідок падіння уламків збитого силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ ворожого дрона-камікадзе було замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, та сталася пожежа, яку оперативно загасили.