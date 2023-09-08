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Нічна атака "шахедами". ППО знищила 16 цілей

Фото: ППО знищила 16 "шахедів", які летіли на Одеську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 8 вересня росіяни запустили по Одеській області 20 дронів-камікадзе Shahed 131/136. ППО знищила 16 з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти запускали БПЛА з території РФ (Приморсько-Ахтарськ) та з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда). Усього було зафіксовано пуски 20 "шахедів" в напрямку Одеської області.

В результаті роботи ППО знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей.

"До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України", - зазначили в ПС.

Обстріли 8 вересня

В ніч на 8 вересня в пісденно-східних регіонах України оголошувалась повітряна тривога внаслідок пусків "шахедів". Про вибухи внаслідок цієї атаки не повідомлялось.

Однак, під ранок окупанти вдарили ракетами по Сумах, зруйнувавши будинок в приватному секторі. А пізніше росіяни атакували, ймовірно, балістикою Запоріжжя - там відомо про щонайменше одного постраждалого.

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ОдесаВійна Росії проти України