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Ночная атака "шахедами". ПВО уничтожила 16 целей

Фото: ПВО уничтожило 16 "шахедов", летевших на Одесскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 8 сентября россияне запустили по Одесской области 20 дронов-камикадзе Shahed 131/136. ПВО уничтожила 16 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты запускали БПЛА с территории РФ (Приморско-Ахтарск) и из временно оккупированного Крыма (мыс Чауда). Всего были зафиксированы пуски 20 "шахедов" в направлении Одесской области.

В результате работы ПВО уничтожено 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.

"К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины", - отметили в ПС.

Обстрелы 8 сентября

В ночь на 8 сентября в восточно-восточных регионах Украины объявлялась воздушная тревога в результате пусков "шахедов". О взрывах в результате этой атаки не сообщалось.

Однако под утро оккупанты ударили ракетами по Сумам, разрушив здание в частном секторе. А позже россияне атаковали, вероятно, баллистикой Запорожья - там известно по меньшей мере об одном пострадавшем.

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