Нічна атака "Шахедами": у Повітряних силах назвали кількість збитих дронів

Російські окупанти для чергової повітряної атаки по Україні цієї ночі, 28 червня, застосовували ударні дрони типу "Шахед". Силами та засобами ППО ЗСУ було збито шість безпілотників противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram .

Так, протиповітряною обороною ПС інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів "Shahed-136/131", розповіли військові.

Також уточнюється, що атакували цими дронами-камікадзе росіяни з південно-східного спрямування.

Нічна повітряна атака 28 червня

Цієї ночі війська РФ знову влаштували атаку по містах України, і в багатьох областях були оголошені повітряні тривоги. У Повітряних силах попереджали про небезпеку нанесення окупантами не лише ударів "Шахедами", а й ракетами, у тому числі і балістичними.

У мережі та пабліках почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів у різних областях, що могло бути результатом роботи нашої протиповітряної оборони по ворожих повітряних цілях.

Вже вранці глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що в небі над регіоном було збито два дрони-камікадзе противника.