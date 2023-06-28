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Ночная атака "Шахедами": в Воздушных силах назвали количество сбитых дронов

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Среда 28 июня 2023 08:06
Ночная атака "Шахедами": в Воздушных силах назвали количество сбитых дронов Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты для очередной воздушной атаки по Украине этой ночью, 28 июня, применяли ударны дроны типа "Шахед". Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито шесть беспилотников противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Так, противовоздушной обороной ВС других составляющих Сил обороны Украины уничтожены шесть баражирующих боеприпасов "Shahed-136/131", рассказали военные.

Также уточняется, что атаковали этими дронами-камикадзе россияне с юго-восточного направления.

Ночная воздушная атака 28 июня

Нынешней ночью войска РФ снова устроили атаку по городам Украины, и во многих областях были объявлены воздушные тревоги. В Воздушных силах предупреждали об опасности нанесения оккупантами не только ударов "Шахедами", но и ракетами, в том числе и баллистическими.

В сети и пабликах стали появляться сообщения о звуках взрывов в разных областях, что могло быть результатом работы нашей противовоздушной обороны по вражеским воздушным целям.

Уже утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал, что в небе над регионом было сбито два дрона-камикадзе противника.

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атака дронов ПВО Война России против Украины
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