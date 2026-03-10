UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нічна атака росіян: скільки ворожих дронів "прорвали" заслін української ППО

08:41 10.03.2026 Вт
2 хв
Сили ППО ліквідували більшість безпілотників росіян
aimg Костянтин Широкун
Фото: сили ППО ліквідували більшість безпілотників росіян (t.me/GeneralStaffZSU)

Російські війська вночі атакували Україну більш ніж сотнею ударних дронів. Більшість ворожих безпілотників ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Удар в день жалоби: у Харкові дрон РФ атакував багатоповерхівки, серед поранених – дитина

"У ніч на 10 березня противник атакував 137 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове РФ, а також Гвардійського ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито чи подавлено 122 ворожих безпілотники.

При цьому зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих БпЛА росіян на 10 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Удари РФ по Україні у ніч на 10 березня

Російські війська сьогодні вночі, 10 березня, атакували кілька регіонів ударними дронами. Так, пізно ввечері російські окупанти атакували Індустріальний район Харкова за допомогою бойового дрона. Внаслідок удару постраждали щонайменше п'ятеро людей, серед яких 16-річна дівчина.

Окрім того з 9 на 10 березня ворог атакував Дніпро. Наслідком ударів стали пошкодження в восьми висотках, також вибиті сотні вікон, а ще постраждали люди.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, серед яких 29-річна жінка. Медики її госпіталізували, стан пораненої оцінюють як середньої тяжкості.

Також постраждав 60-річний чоловік. медики йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. Згодом стало відомо, що серед поранених – 12-річний хлопчик.

