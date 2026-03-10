Нічна атака росіян: скільки ворожих дронів "прорвали" заслін української ППО

"У ніч на 10 березня противник атакував 137 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове РФ, а також Гвардійського ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито чи подавлено 122 ворожих безпілотники.

При цьому зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих БпЛА росіян на 10 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Удари РФ по Україні у ніч на 10 березня

Російські війська сьогодні вночі, 10 березня, атакували кілька регіонів ударними дронами. Так, пізно ввечері російські окупанти атакували Індустріальний район Харкова за допомогою бойового дрона. Внаслідок удару постраждали щонайменше п'ятеро людей, серед яких 16-річна дівчина.