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Нічна атака РФ по Сумській області: без світла залишились кілька громад

Фото: у Сумській області через атаку РФ 2 жовтня без світла залишились кілька громад (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл дронів Сумської області в ніч на 2 жовтня, є знеструмлення. Без світла залишились три громади Шосткінського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади", - йдеться у повідомленні.

Скільки споживачів без світла

Внаслідок атаки було знеструмлено понад 86 тисяч точок обліку споживачів у Шосткинському районі.

"Станом на ранок 2 жовтня тимчасово без електроенергії залишаються більш ніж 82 тисячі споживачів у цьому районі", - зазначили в ОВА.

Загалом на 2 жовтня майже 90 тисяч споживачів по всій Сумській області тимчасово без електроенергії. 

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно обстрілюють Сумську область. Зокрема, в ніч на 2 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Сумській області. Обстріл припав на об'єкти критичної інфраструктури Шосткинського району.

Додамо, що вранці 28 вересня окупанти двічі поспіль ударили по медустанові у Сумах. На момент атаки там знаходилося майже 90 пацієнтів, десять людей загинули.

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