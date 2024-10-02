Нічна атака РФ по Сумській області: без світла залишились кілька громад

"Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади", - йдеться у повідомленні.

Скільки споживачів без світла

Внаслідок атаки було знеструмлено понад 86 тисяч точок обліку споживачів у Шосткинському районі.

"Станом на ранок 2 жовтня тимчасово без електроенергії залишаються більш ніж 82 тисячі споживачів у цьому районі", - зазначили в ОВА.

Загалом на 2 жовтня майже 90 тисяч споживачів по всій Сумській області тимчасово без електроенергії.