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Ночная атака РФ: в Кривом Роге прозвучали взрывы

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Кривой Рог, Вторник 13 июня 2023 03:52
Ночная атака РФ: в Кривом Роге прозвучали взрывы Фото: в Кривом Роге прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге послышались взрывы в ночь на вторник, 13 июня, на фоне объявленной воздушной тревоги в Днепропетровской области и во многих других регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы военной администрации Кривого Года Александра Вилкула.

Жителей города также просят соблюдать правила информационной тишины, чтобы не "слить" в сеть данные о работе нашей противовоздушной обороны.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - пишет он.

Ночная воздушная атака РФ 13 июня

Этой ночью во многих областях Украины были объявлены воздушные тревоги. По данным мониторинговых групп, есть угроза ракетных ударов со стратегической авиации РФ, а также враг при этой атаке применяет дроны-камикадзе.

О работе ПВО также сообщается в Киевской области. В частности, на подступах к столице.

Между тем, в местных пабликах сообщают о звуках взрывов, которые могут быть результатом работы нашей противовоздушной обороны по враждебным целям.

Напомним, перед этим РФ ночью 9 июня нанесли удар по Украине ракетами и дронами "Шахед". Большинство вражеских воздушных целей наша ПВО сбила, однако в Житомирской области результате падения обломков была жертва и пострадавшие.

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