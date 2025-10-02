UA

Нічна атака РФ на Київську область: постраждав чоловік, його госпіталізували

Ілюстративне фото: постраждалому надають всю необхідну допомогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 2 жовтня вчергове атакували Київську область дронами. Внаслідок ворожої атаки в одному з районів постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської ОВА Микола Калашника.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі травмовано людину", - йдеться у повідомленні.

Глава ОВА уточнив, що у чоловіка 50 років уламкове поранення правої гомілки. Його госпіталізували до місцевої лікарні, і наразі надають всю необхідну допомогу

Також Калашник наголосив, що росіяни цілеспрямовано атакують мирні населені пункти, "намагаючись знищити саме життя".

"Зло має бути покаране. Бережіть себе та своїх близьких. Перебувайте у безпечних місцях під час повітряної тривоги", - резюмував начальник Київської ОВА.

Обстріли Київської області

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Київську область, застосовуючи для атак дрони та ракети різного типу.

Наприклад, в ніч на 30 вересня регіон був атакований безпілотниками. В результаті ворожої атаки було пошкоджено житловий приватний будинок, авто, а також постраждала жінка 1950 року народження.

Київська областьВійна в Україні