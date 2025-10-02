Ночная атака РФ на Киевскую область: пострадал мужчина, его госпитализировали

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Бучанском районе травмирован человек", - говорится в сообщении.

Глава ОВА уточнил, что у мужчины 50 лет осколочное ранение правой голени. Его госпитализировали в местную больницу, и сейчас оказывают всю необходимую помощь

Также Калашник отметил, что россияне целенаправленно атакуют мирные населенные пункты, "пытаясь уничтожить саму жизнь".

"Зло должно быть наказано. Берегите себя и своих близких. Находитесь в безопасных местах во время воздушной тревоги", - резюмировал начальник Киевской ОВА.