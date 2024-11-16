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Нічна атака РФ на Київ: в Оболонському районі уламки БпЛА пошкодили будинок

Фото: рятувальник (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 16 листопада Росія вкотре намагалася атакувати Київ дронами. Уламки ворожих БпЛА пошкодили житлову будівлю в Оболонському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"Внаслідок повітряної атаки дронів Збройних сил РФ в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури", - йдеться у повідомленні о 04:14.

Начальник КМВА Сергій Попко в цьому ж повідомленні уточнив, що через падіння уламків дронів в багатоповерховому житловому будинку є пошкодження балконів та вікон.

Водночас інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних стосовно постраждалих також немає.

"Оперативне зведення оновлюється та уточнюється", - додав він.

Нагадаємо, що повітряну тривогу в Києві оголосили о 01:19. Її причиною стали ворожі дрони, які летіли в напрямку столиці. Крім того, безпілотники росіян фіксували і в інших регіонах України.

Приблизно о 01:40 у столиці було чути вибухи. На підступах до Києва та безпосередньо в столиці працювали сили ППО. Крім того, ворожі БпЛА збивали і в Київській області.

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