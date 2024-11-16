Нічна атака РФ на Київ: в Оболонському районі уламки БпЛА пошкодили будинок

Нагадаємо, що повітряну тривогу в Києві оголосили о 01:19. Її причиною стали ворожі дрони, які летіли в напрямку столиці. Крім того, безпілотники росіян фіксували і в інших регіонах України.

Приблизно о 01:40 у столиці було чути вибухи. На підступах до Києва та безпосередньо в столиці працювали сили ППО. Крім того, ворожі БпЛА збивали і в Київській області.

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