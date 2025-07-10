Нічна атака РФ на Київ: кількість постраждалих перевищила 10 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"Люди продовжують звертатись за медичною допомогою. На жаль, вже 11 постраждалих", - написав він о 04:58.

Нагадаємо, цієї ночі російські терористи знову обстріляли Київ ударними дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.

Внаслідок атаки зафіксовані руйнування житлової інфраструктури у Шевченківському районі.

Загалом від атаки постраждали шість районів міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.