Нічна атака РФ на Київ: кількість постраждалих перевищила 10 осіб
Фото: у столиці збільшується кількість постраждалих він нічної атаки росіян (Getty Images)
Внаслідок комбінованої ракетно-дронової російської атаки, у Києві зросла кількість постраждалих людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.
"Люди продовжують звертатись за медичною допомогою. На жаль, вже 11 постраждалих", - написав він о 04:58.
Нагадаємо, цієї ночі російські терористи знову обстріляли Київ ударними дронами, а також балістичними і крилатими ракетами.
Внаслідок атаки зафіксовані руйнування житлової інфраструктури у Шевченківському районі.
Загалом від атаки постраждали шість районів міста.
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