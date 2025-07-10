Ночная атака РФ на Киев: число пострадавших превысило 10 человек
Фото: в столице увеличивается количество пострадавших он ночной атаки россиян (Getty Images)
В результате комбинированной ракетно-дроновой российской атаки, в Киеве возросло число пострадавших людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.
"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. К сожалению, уже 11 пострадавших", - написал он в 04:58.
Напомним, этой ночью российские террористы снова обстреляли Киев ударными дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.
В результате атаки зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры в Шевченковском районе.
В целом от атаки пострадали шесть районов города.
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