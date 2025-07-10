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Ночная атака РФ на Киев: число пострадавших превысило 10 человек

Четверг 10 июля 2025 05:02
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Ночная атака РФ на Киев: число пострадавших превысило 10 человек Фото: в столице увеличивается количество пострадавших он ночной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В результате комбинированной ракетно-дроновой российской атаки, в Киеве возросло число пострадавших людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. К сожалению, уже 11 пострадавших", - написал он в 04:58.

Напомним, этой ночью российские террористы снова обстреляли Киев ударными дронами, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

В результате атаки зафиксированы разрушения жилой инфраструктуры в Шевченковском районе.

В целом от атаки пострадали шесть районов города.

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