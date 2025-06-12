Нічна атака РФ на Харків: ворог влучив в будинок, є постраждалі

Він поінформував, що прильоти було зафіксовано у трьох районах - Шевченківському, Салтівському та Слобідському (про останній інформації поки немає).

Шевченківській район

Після першої атаки, яка відбулася приблизно о 01:38, ворожий удар прийшовся по подвір'ю школи. Відомо, що в будівлі вибито війна, інформації про постраждалих не було.

Вже після довгої атаки відомо, що удар був по території дитсадка.

"Підтверджено удар по території дитячого садочка, що знаходиться у дворі численних багатоповерхівок Шевченківського района. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні о 03:20.

Салтівський район

У Салтівському районі пошкоджено житлові будинки та є дані щодо постраждалих.

"Підтверджено приліт у дах багатоповерхівки у Салтівському районі. Без постраждалих. Також зафіксовано удар попередньо по фітнес-клубу у тому ж районі - там одна постраждала людина", - написав очільник міста о 03:18.

Через кілька хвилин він уточнив, що постраждалих вже двоє.

Крім того, він написав, що є інформація про удар по ще одній багатоповерхівці. Також є постраждалі. Наступним повідомленням уточнив, що приліт стався у кількох метрах від будинку.

Оновлено о 03:34

"Двоє постраждалих на Салтівці - дівчинки 12-ти та 16-ти років. Гостра реакція на стрес. Медики з ними працюють", - пише Терехов.

Оновлено о 03:52

"Вже вісім потерпілих у Салтівському районі. Четверо з них діти. У дворічної дитини - різана рана голови", - написав мер Харкова.

Водночас глава ОВА Олег Синєгубов, уточнив, що серед 8 постраждалих - 2-річна дитина, 17-річна дівчина та 57-річний чоловік.

Через кілька хвилин він додав, що кількість постраждалих зросла до 10. Відомо, що 76-річний чоловік та 76-річна жінка - отримали гостру реакцію на стрес.

Оновлено о 04:00

Попередньо, РФ здійснила цієї ночі 12 ударів по Харкову. Один - без детонації, розповів Терехов.

Він додав, що кількість постраждалих на Салтівці зросла до 11. В ОВА тим часом уточнюють, що за допомогою медиків звернувся 42-річний чоловік, який отримав різану рану стопи.