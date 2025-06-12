Ночная атака РФ на Харьков: враг попал в дом, есть пострадавшие

В ночь на 12 июня россияне дважды атаковали Харьков дронами. Под обстрелом оказались несколько районов города, известно о прилетах и пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Он проинформировал, что прилеты были зафиксированы в трех районах - Шевченковском, Салтовском и Слободском (о последнем информации пока нет).
После первой атаки, которая произошла примерно в 01:38, вражеский удар пришелся по двору школы. Известно, что в здании выбито окно, информации о пострадавших не было.
Уже после долгой атаки известно, что удар был по территории детсада.
"Подтвержден удар по территории детского сада, находящегося во дворе многочисленных многоэтажек Шевченковского района. Последствия уточняются", - говорится в сообщении в 03:20.
В Салтовском районе повреждены жилые дома и есть данные о пострадавших.
"Подтверждено прилет в крышу многоэтажки в Салтовском районе. Без пострадавших. Также зафиксирован удар предварительно по фитнес-клубу в том же районе - там один пострадавший человек", - написал глава города в 03:18.
Через несколько минут он уточнил, что пострадавших уже двое.
Кроме того, он написал, что есть информация об ударе по еще одной многоэтажке. Также есть пострадавшие. Следующим сообщением уточнил, что прилет произошел в нескольких метрах от дома.
Обновлено в 03:34
"Двое пострадавших на Салтовке - девочки 12-ти и 16-ти лет. Острая реакция на стресс. Медики с ними работают", - пишет Терехов.
Напомним, что прошлой ночью россияне тоже атаковали Харьков, применив 15 "Шахедов". По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, беспилотники ударили по городу примерно за рекордные 1-2 минуты.
Он сообщил, что прилеты были в 11 локациях города. В частности, три попадания зафиксировано по жилым домам. По последним данным, в результате атаки 4 человека погибли, более 60 пострадали.
Синегубов также рассказал, что РФ придумывает новые тактики, чтобы уничтожить гражданские предприятия и жилой фонд.
"Враг меняет тактику. Сначала он значительно увеличивает высоту "Шахедов". Они сначала двигаются (на высоте - ред.) 4-5 тысяч метров и перед самой целью начинают резкое снижение", - отметил он.
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