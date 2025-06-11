Нічна атака РФ на Харків: горять будинки, є загиблі і понад 20 постраждалих

Російські окупанти в ніч проти 11 червня масовано атакували Харків дронами. Ворог влучив у будинки, є загибла людина та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
Ворог почав атакувати місто приблизно о 00:33. В цей час мешканці чули багато звуків вибухів, після чого стало відомо про удари та прильоти.
Під атакою РФ опинилися Основ'янський та Слобідський райони міста. В обох були влучання по будинкам та зафіксовано пожежі. Згодом стало відомо про загиблого і постраждалих.
"У пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир. Є постраждалі. Ще за однією адресою влучання під завалами можуть бути люди", - написав він о 01:13.
Через кілька хвилин Терехов додав, що є інформація про одну загиблу людину та мінімум 10 постраждалих.
"За інформацією нашого Ситуаційного центру, по двох районах міста цієї ночі було завдано 17 ударів ворожими БпЛА", - інформує мер міста.
Терехов написав, що у Харкові через атаку РФ поранено 28 людей. Ще одна людина загинула.
Терехов інформує, що кількість загиблих у Харкові зросла до 2.
"Серед постраждалих - троє дітей", - уточнив очільник міста.
Нагадаємо, що Росія регулярно атакує Харків дронами, авіабомбами та ракетами різних типів.
Зокрема, увечері 7 червня ворог вдарив по місту 4 КАБами. Унаслідок атаки пошкодження були в Шевченківському та Київському районах.
Одне з влучень було по дитячій залізниці. Загалом було пошкоджено 2 будівлі дитячої залізниці, 4 вагони, 2 приватні будинки та господарську споруду. Крім того, постраждало багато людей.
Також ми писали, що в ніч на 7 червня ворог здійснив найпотужнішу атаку по Харкову за весь час війни. Місто атакували понад 50 дронів, авіабомби та ракети. Унаслідок атаки пошкоджено 18 багатоповерхівок і 13 приватних будинків. Також були поранені та загиблі.
Детальніше про наслідки масштабного обстрілу - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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