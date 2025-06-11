Ночная атака РФ на Харьков: горят дома, погиб человек и есть пострадавшие

Враг начал атаковать город примерно в 00:33. В это время жители слышали много звуков взрывов, после чего стало известно об ударах и прилетах.

Под атакой РФ оказались Основянский и Слободской районы города. В обоих были попадания по домам и зафиксированы пожары. Впоследствии стало известно о погибшем и пострадавших.

Фото: сообщение Игоря Терехова о последствиях атаки РФ по Харькову (скриншот)

"В пятиэтажном доме горят более 15 квартир. Есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди", - написал он в 01:13.

Через несколько минут Терехов добавил, что есть информация об одном погибшем человеке и минимум 10 пострадавших.

Обновлено в 01:41

"По информации нашего Ситуационного центра, по двум районам города этой ночью было нанесено 17 ударов вражескими БпЛА", - информирует мэр города.