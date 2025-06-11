ua en ru
Ср, 11 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нічна атака РФ на Харків: горять будинки, є загиблі і понад 20 постраждалих

Середа 11 червня 2025 01:28
UA EN RU
Нічна атака РФ на Харків: горять будинки, є загиблі і понад 20 постраждалих Фото: через атаку РФ постраждали багато людей (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч проти 11 червня масовано атакували Харків дронами. Ворог влучив у будинки, є загибла людина та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Ворог почав атакувати місто приблизно о 00:33. В цей час мешканці чули багато звуків вибухів, після чого стало відомо про удари та прильоти.

Під атакою РФ опинилися Основ'янський та Слобідський райони міста. В обох були влучання по будинкам та зафіксовано пожежі. Згодом стало відомо про загиблого і постраждалих.

Нічна атака РФ на Харків: горять будинки, є загиблі і понад 20 постраждалихФото: повідомлення Ігоря Терехова щодо наслідків атаки РФ по Харкову (скриншот)

"У пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир. Є постраждалі. Ще за однією адресою влучання під завалами можуть бути люди", - написав він о 01:13.

Через кілька хвилин Терехов додав, що є інформація про одну загиблу людину та мінімум 10 постраждалих.

Оновлено о 01:41

"За інформацією нашого Ситуаційного центру, по двох районах міста цієї ночі було завдано 17 ударів ворожими БпЛА", - інформує мер міста.

Оновлено о 01:54

Терехов написав, що у Харкові через атаку РФ поранено 28 людей. Ще одна людина загинула.

Оновлено о 01:58

Терехов інформує, що кількість загиблих у Харкові зросла до 2.

Оновлено о 02:09

"Серед постраждалих - троє дітей", - уточнив очільник міста.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що Росія регулярно атакує Харків дронами, авіабомбами та ракетами різних типів.

Зокрема, увечері 7 червня ворог вдарив по місту 4 КАБами. Унаслідок атаки пошкодження були в Шевченківському та Київському районах.

Одне з влучень було по дитячій залізниці. Загалом було пошкоджено 2 будівлі дитячої залізниці, 4 вагони, 2 приватні будинки та господарську споруду. Крім того, постраждало багато людей.

Також ми писали, що в ніч на 7 червня ворог здійснив найпотужнішу атаку по Харкову за весь час війни. Місто атакували понад 50 дронів, авіабомби та ракети. Унаслідок атаки пошкоджено 18 багатоповерхівок і 13 приватних будинків. Також були поранені та загиблі.

Детальніше про наслідки масштабного обстрілу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ігор Терехов Харків Війна в Україні
NEWS
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
Київ у диму, пожежі гасить гелікоптер: репортаж РБК-Україна після масованого нальоту дронів
DAILY
Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Суд для Путіна: коли запрацює Трибунал і кого судитимуть за війну проти України