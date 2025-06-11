Нічна атака РФ на Харків: горять будинки, є загиблі і понад 20 постраждалих

Російські окупанти в ніч проти 11 червня масовано атакували Харків дронами. Ворог влучив у будинки, є загибла людина та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Ворог почав атакувати місто приблизно о 00:33. В цей час мешканці чули багато звуків вибухів, після чого стало відомо про удари та прильоти.

Під атакою РФ опинилися Основ'янський та Слобідський райони міста. В обох були влучання по будинкам та зафіксовано пожежі. Згодом стало відомо про загиблого і постраждалих.

Фото: повідомлення Ігоря Терехова щодо наслідків атаки РФ по Харкову (скриншот)

"У пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир. Є постраждалі. Ще за однією адресою влучання під завалами можуть бути люди", - написав він о 01:13.

Через кілька хвилин Терехов додав, що є інформація про одну загиблу людину та мінімум 10 постраждалих.

Оновлено о 01:41

"За інформацією нашого Ситуаційного центру, по двох районах міста цієї ночі було завдано 17 ударів ворожими БпЛА", - інформує мер міста.

Оновлено о 01:54

Терехов написав, що у Харкові через атаку РФ поранено 28 людей. Ще одна людина загинула.

Оновлено о 01:58

Терехов інформує, що кількість загиблих у Харкові зросла до 2.

Оновлено о 02:09

"Серед постраждалих - троє дітей", - уточнив очільник міста.