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Ночная атака РФ на Харьков: горят дома, погиб человек и есть пострадавшие

Среда 11 июня 2025 01:28
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Ночная атака РФ на Харьков: горят дома, погиб человек и есть пострадавшие Фото: из-за атаки РФ пострадали многие люди (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 11 июня массированно атаковали Харьков дронами. Враг попал в дома, есть погибший человек и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Враг начал атаковать город примерно в 00:33. В это время жители слышали много звуков взрывов, после чего стало известно об ударах и прилетах.

Под атакой РФ оказались Основянский и Слободской районы города. В обоих были попадания по домам и зафиксированы пожары. Впоследствии стало известно о погибшем и пострадавших.

Ночная атака РФ на Харьков: горят дома, погиб человек и есть пострадавшиеФото: сообщение Игоря Терехова о последствиях атаки РФ по Харькову (скриншот)

"В пятиэтажном доме горят более 15 квартир. Есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди", - написал он в 01:13.

Через несколько минут Терехов добавил, что есть информация об одном погибшем человеке и минимум 10 пострадавших.

Обновлено в 01:41

"По информации нашего Ситуационного центра, по двум районам города этой ночью было нанесено 17 ударов вражескими БпЛА", - информирует мэр города.

Обстрелы Харькова

Напомним, что Россия регулярно атакует Харьков дронами, авиабомбами и ракетами разных типов.

В частности, вечером 7 июня враг ударил по городу 4 КАБами. В результате атаки повреждения были в Шевченковском и Киевском районах.

Одно из попаданий было по детской железной дороге. В целом были повреждены 2 здания детской Ж/Д, 4 вагона, 2 частных дома и хозяйственная постройка. Кроме того, пострадало много людей.

Также мы писали, что в ночь на 7 июня враг совершил самую мощную атаку по Харькову за все время войны. Город атаковали более 50 дронов, авиабомбы и ракеты. В результате атаки повреждено 18 многоэтажек и 13 частных домов. Также были раненые и погибшие.

Подробнее о последствиях масштабного обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

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