Ночная атака РФ на Харьков: горят дома, погиб человек и есть пострадавшие
Российские оккупанты в ночь на 11 июня массированно атаковали Харьков дронами. Враг попал в дома, есть погибший человек и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Враг начал атаковать город примерно в 00:33. В это время жители слышали много звуков взрывов, после чего стало известно об ударах и прилетах.
Под атакой РФ оказались Основянский и Слободской районы города. В обоих были попадания по домам и зафиксированы пожары. Впоследствии стало известно о погибшем и пострадавших.
Фото: сообщение Игоря Терехова о последствиях атаки РФ по Харькову (скриншот)
"В пятиэтажном доме горят более 15 квартир. Есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди", - написал он в 01:13.
Через несколько минут Терехов добавил, что есть информация об одном погибшем человеке и минимум 10 пострадавших.
Обновлено в 01:41
"По информации нашего Ситуационного центра, по двум районам города этой ночью было нанесено 17 ударов вражескими БпЛА", - информирует мэр города.
Обстрелы Харькова
Напомним, что Россия регулярно атакует Харьков дронами, авиабомбами и ракетами разных типов.
В частности, вечером 7 июня враг ударил по городу 4 КАБами. В результате атаки повреждения были в Шевченковском и Киевском районах.
Одно из попаданий было по детской железной дороге. В целом были повреждены 2 здания детской Ж/Д, 4 вагона, 2 частных дома и хозяйственная постройка. Кроме того, пострадало много людей.
Также мы писали, что в ночь на 7 июня враг совершил самую мощную атаку по Харькову за все время войны. Город атаковали более 50 дронов, авиабомбы и ракеты. В результате атаки повреждено 18 многоэтажек и 13 частных домов. Также были раненые и погибшие.
Подробнее о последствиях масштабного обстрела - читайте в материале РБК-Украина.
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