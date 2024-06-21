Нічна атака ракетами: українські захисники збили 4 керовані ракети росіян

Нагадаємо, згідно звіту американського Інституту вивчення війни, Збройні сили України відбивають території біля Вовчанська.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок 21 червня, Росія тримає у Чорному й Азовському морях 9 кораблів. Чотири серед них є носіями ракет типу "Калібр".

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