Ночная атака ракетами: украинские защитники сбили 4 управляемые ракеты россиян

Напомним, согласно отчету американского Института изучения войны, Вооруженные силы Украины отбивают территории возле Волчанска.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 21 июня Россия держит в Черном и Азовском морях 9 кораблей. Четыре из них являются носителями ракет типа "Калибр".

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