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Нічна атака. На підльоті до Києва ППО знищила близько 15 "Шахедів"

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Київ, Четвер 03 серпня 2023 05:49
Нічна атака. На підльоті до Києва ППО знищила близько 15 "Шахедів" Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У повітряному просторі біля Києва під час нічної ворожої атаки силами та засобами ППО ЗСУ були знищені усі повітряні цілі, а це майже 15 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що нинішня атака ударними БПЛА по Києву стала восьмою поспіль, і, як і вчора вночі - була масованою.

"Силами та засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка повітряних цілей", - розповів він.

Даних про руйнування та жертви станом на зараз немає.

"До речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 години. Вона стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення. За кожну з цих тривог ворог обов’язково розплатиться!" - наголосив Попко.

Нічна атака дронів 3 серпня

Війська РФ цієї ночі знову влаштували чергову повітряну атаку по Україні, застосовуючи дрони-камікадзе. Сигнали про загрозу повітряних ударів зазвучали у північних, центральних, східних та південних областях.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу застосування противником ударних БПЛА.

Близько 01:40 у Київській МВА заявили про роботу ППО по ворожих дронах у Київській області біля столиці, та закликали громадян залишатися в укриттях. Тривога тривала близько трьох годин.

Нагадаємо також, що минулої ночі, 2 серпня, війська РФ також атакували Одеську область та Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

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