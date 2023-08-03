ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночная атака. На подлете к Киеву ПВО уничтожила около 15 "Шахедов"

Новина українською →
Киев, Четверг 03 августа 2023 05:49
Ночная атака. На подлете к Киеву ПВО уничтожила около 15 "Шахедов" Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В воздушном пространстве возле Киева во время ночной вражеской атаки силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все воздушные цели, а это почти 15 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

Чиновник отметил, что нынешняя атаки ударными БПЛА по Киеву стала восьмой подряд, и, как и вчера ночью - была массированной.

"Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей", - рассказал он.

Данных о разрушениях и жертвах по состоянию на сейчас нет.

"Кстати, эта последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часа. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения. За каждую из этих тревог враг обязательно расплатится!" - подчеркнул Попко.

Ночная атака дронов 3 августа

Войска РФ этой ночью снова устроили очередную воздушную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе. Сигналы об угрозе воздушных ударов зазвучали в северных, центральных, восточных и южных областях.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе применения противником ударных БПЛА.

Около 01:40 в Киевской ГВА заявили о работе ПВО по вражеским дронам в Киевской области возле столицы, и призвали граждан оставаться в укрытиях. Тревога длилась около трех часов.

Напомним также, что прошлой ночью, 2 августа, войска РФ также атаковали Одесскую область и Киев при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев атака дронов ПВО
NEWS
Угроза для портов. Зачем Россия ударила по Измаилу и кто может остановить атаки на зерно
Угроза для портов. Зачем Россия ударила по Измаилу и кто может остановить атаки на зерно
DAILY
Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ