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На підступах до Києва працює ППО по ворожих дронах

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Київ, Четвер 03 серпня 2023 01:53
На підступах до Києва працює ППО по ворожих дронах Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Під час повітряної тривоги через атаку ворожих ударних дронів уночі 3 серпня біля Києва працюють сили та засоби протиповітряної оборони по цілях противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

"Повітряна тривога триває! В області на підступах до Києва працює ППО", - розповів чиновник.

Також жителів столиці та Київської області закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нічна повітряна атака 3 серпня

Російські окупанти цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по Україні, застосовуючи дрони-камікадзе. Сигнали про загрозу зазвучали у північних, центральних, а згодом і східних та частині південних областей.

У командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу застосування противником ударних БПЛА ще пізно ввечері у вівторок, а після опівночі тривоги лише розширилися.

На підступах до Києва працює ППО по ворожих дронах

Нагадаємо також, що минулої ночі, 2 серпня, війська РФ також атакували Одеську область та Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

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Київ атака дронів ПВО
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