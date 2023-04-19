Нічна атака Одеської області дронами: у ОК "Південь" показали фото наслідків удару

Російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучення в об'єкт рекреаційної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".
Раніше ми писали, що російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, вдарили "Шахедами" по об'єкту громадської інфраструктури, виникла пожежа.
Нагадаємо, що в Одесі та регіоні сьогодні вночі, 19 квітня, було чути звуки кількох вибухів, раніше в місті та області оголосили повітряну тривогу.
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