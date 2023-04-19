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Нічна атака Одеської області дронами: у ОК "Південь" показали фото наслідків удару

Фото: російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, атакували Одеську область безпілотниками (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе. Зафіксовано влучення в об'єкт рекреаційної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК "Південь".

"Вночі ворог атакував Одещину дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. 10 ударних безпілотників знищено силами протиповітряної оборони. Зафіксовано потрапляння в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ також зазначили, що всього цієї ночі росіяни випустили по Одеській області 12 безпілотників, 10 із них знищили українські сили ППО.

Раніше ми писали, що російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, вдарили "Шахедами" по об'єкту громадської інфраструктури, виникла пожежа.

Нагадаємо, що в Одесі та регіоні сьогодні вночі, 19 квітня, було чути звуки кількох вибухів, раніше в місті та області оголосили повітряну тривогу.

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