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Ночная атака Одесской области дронами: в ОК "Юг" показали фото последствий удара

Фото: российские войска сегодня ночью, 19 апреля, атаковали Одесскую область беспилотниками (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 19 апреля, атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".

"Ночью враг атаковал Одесщину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. 10 ударных беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар спасательные службы оперативно ликвидировали. Люди не пострадали", - говорится в сообщении ОК "Юг".

В Воздушных силах ВСУ также отметили, что всего этой ночью россияне выпустили по Одесской области 12 беспилотников, 10 из них уничтожили украинские силы ПВО.

Ранее мы писали, что российские войска сегодня ночью, 19 апреля, ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры, возник пожар.

Напомним, что в Одессе и регионе сегодня ночью, 19 апреля, были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.

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