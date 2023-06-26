Нічна атака на Одесу: ППО збила два "Калібри", вибухом пошкоджено багатоповерхівки

За її словами, окупанти вночі атакували Одеську область "Калібрамі" та дронами-камікадзе. Два "Калібри" були збиті на підльоті до прибережної зони українськими силами ППО.

Також було збито кілька безпілотників. На жаль, через вибухову хвилю під час роботи ППО пошкоджено вікна у двох багатоквартирних будинках. Інші деталі атаки уточнюються.

Нічні атаки по Одесі

Російські війська в останні місяці все частіше роблять спроби комбінованих атак Одеси та області із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе.

Так, Росія в ніч проти 24 червня випустила з акваторії Чорного моря дві ракети у напрямку Одеської області. Українські захисники знищили дві ворожі цілі. Проте вибуховою хвилею пошкоджено складську будівлю. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Також 22 червня окупанти атакували Одеську область із використанням "Шахедів". Сили ППО знищили три повітряні цілі. Крім того, вночі 14 червня окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Одесі. Три з них збили українських військових.