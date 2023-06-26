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Ночная атака на Одессу: ПВО сбила два "Калибра", взрывом повреждены многоэтажки

Фото: войска РФ предприняли попытку комбинированной атаки на Одессу (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ предприняли попытку комбинированной атаки на Одессу и область с использованием ракет "Калибр" и дронов-камикадзе сегодня ночью, 26 июня.

Об этом заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По ее словам, оккупанты ночью атаковали Одесскую область "Калибрами" и дронами-камикадзе. Два "Калибра" были сбиты на подлете в прибрежную зону украинскими силами ПВО.

Также были сбиты несколько беспилотников. К сожалению, из-за взрывной волны во время работы ПВО повреждены окна в двух многоквартирных домах. Остальные детали атаки уточняются.

Ночные атаки по Одессе

Российские войска в последние месяцы все чаще предпринимают попытки комбинированных атак Одессы и области с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Так, Россия в ночь на 24 июня выпустила из акватории Черного моря две ракеты в направлении Одесской области. Украинские защитники уничтожили две вражеские цели. Однако взрывной волной повреждено складское здание. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Также 22 июня оккупанты атаковали Одесскую область с использованием "Шахедов". Силы ПВО уничтожили три воздушных цели. Кроме того, ночью 14 июня оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Одессе. Три из них сбили украинские военные.

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