UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака на Київську область: пошкоджений об’єкт інфраструктури

Фото: у Київській області через атаку дронів пошкоджений об’єкт інфраструктури (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у ніч на 1 січня випустила по Київській області майже три десятки дронів. Внаслідок атаки пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegrram.

За його словами, російські війська цілилися в об'єкти енергетики у Київській області. Проте сили ППО відбили атаку дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed.

"Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об'єкта інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Росія у новорічну ніч атакувала Україну ракетами та дронами. У небі над столицею військові знищили 32 ворожі цілі.

Всього у новорічну ніч сили ППО збили 45 дронів "Shahed-131/136".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьОбстрілдрониВійна в Україні