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Ночная атака на Киевскую область: поврежден объект инфраструктуры

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Киев, Воскресенье 01 января 2023 09:09
Ночная атака на Киевскую область: поврежден объект инфраструктуры Фото: в Киевской области из-за атаки дронов поврежден объект инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 1 января выпустила по Киевской области почти три десятка дронов. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВ Алексея Кулебу в Telegrram.

По его словам, российские войска целились в объекты энергетики в Киевской области. Однако силы ПВО отбили атаку дронов-камикадзе иранского производства типа Shahed.

"Предварительно, без пострадавших. Есть повреждения объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах ущерба работали экстренные службы", - отметил Кулеба.

Напомним, Россия в новогоднюю ночь атаковала Украину ракетами и дронами. В небе над столицей военные уничтожили 32 вражеских цели.

Всего в новогоднюю ночь силы ПВО сбили 45 дронов "Shahed-131/136".

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