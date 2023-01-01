Ночная атака на Киевскую область: поврежден объект инфраструктуры

Россия в ночь на 1 января выпустила по Киевской области почти три десятка дронов. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВ Алексея Кулебу в Telegrram.

По его словам, российские войска целились в объекты энергетики в Киевской области. Однако силы ПВО отбили атаку дронов-камикадзе иранского производства типа Shahed.

"Предварительно, без пострадавших. Есть повреждения объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах ущерба работали экстренные службы", - отметил Кулеба.

Напомним, Россия в новогоднюю ночь атаковала Украину ракетами и дронами. В небе над столицей военные уничтожили 32 вражеских цели.

Всего в новогоднюю ночь силы ПВО сбили 45 дронов "Shahed-131/136".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.