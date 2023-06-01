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Нічна атака на Київ: внаслідок падіння уламків загинули 3 особи, серед них діти

Фото: у Києві повідомили про жертви нічної повітряної атаки РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві внаслідок повітряної атаки вночі 1 червня є загиблі та поранені у Деснянському районі столиці, де уламки збитих ворожих цілей пошкодили поліклініку та житловий будинок. Серед жертв є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Відомо про трьох загиблих, і ще дев'ять людей були госпіталізовані.

Як розповів Кличко, всього до медзакладів із Дніпровського та Деснянського районів столиці госпіталізували 7 постраждалих, а ще двом людям надали допомогу на місці. Проте пізніше він уточнив, що, за даними медиків, наразі поранених вже 14 людей: 9 госпіталізували, 5 отримали допомогу на місці.

"Бригади швидкої ще працюють на місцях викликів", - додав він.

Рятувальники виявили у Деснянському районі 3 загиблих, з них двоє дітей.

У Київській МВА уточнили, що вік загиблих дітей - 5-6 та 12-13 років.

В адміністрації повідомили, що у Деснянському районі зафіксовано ушкодження уламками поліклініки.

"Без займання. Також уламками пошкодило прилеглий будинок - вибухом вибило вікна. Пожежі не має. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Як розповів мер, у Деснянському та Дніпровському районах рятувальники загасили займання внаслідок падіння уламків на проїжджі частини доріг.

Нічна атака РФ на Київ 1 червня

В ніч проти 1 червня в Києві, а також в низці областей, було оголошено повітряну тривогу. Як поінформували в Київській обласній військовій адміністрації, ворог для атаки використовував ракети.

В регіоні працювала ППО, і в столиці пролунала серія вибухів, а місцева влада повідомила про падіння уламків у двох районах Києва.

Подробиці про наслідки цієї ворожої нічної атаки на столицю - в матеріалі РБК-Україна.

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