Нічна атака на Київ: Росія випустила 30 дронів, чи є влучання

Росія в ніч на 13 квітня атакувала Київ дронами. Російські війська спрямували на столицю України близько 30 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
Як зазначає КМВА, за минулу добу повітряна тривога в Києві оголошувалася три рази. Загальна тривалість - чотири години.
Цієї ночі в повітряному просторі столиці та навколо Києва зафіксовано 30 ворожих безпілотників. Сили ППО знищили 19 з них. Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування.
За даними місцевої влади, у Києві внаслідок нічної атаки влучань не зафіксовано.
"Постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, остання масована атака Росія відбулася в ніч на 6 квітня. Тоді росіяни випустили по Україні 23 ракети та 109 дронів. Сили ППО знищили 13 ворожих ракет та 40 "Шахедів". Ще 53 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
Тієї ночі під ударом дронів були Миколаїв, Суми та декілька інших регіонів. Війська РФ вдарили по Києву балістикою. У трьох районах міста виникли пожежі. Внаслідок атаки загинув чоловік, троє осіб були поранені.
Більше про наслідки комбінованої атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.
Варто додати, що з після останнього масованого удару росіяни продовжують щоночі атакувати Україну ударними дронами.
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