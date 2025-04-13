Нічна атака на Київ: Росія випустила 30 дронів, чи є влучання

Як зазначає КМВА, за минулу добу повітряна тривога в Києві оголошувалася три рази. Загальна тривалість - чотири години.

Цієї ночі в повітряному просторі столиці та навколо Києва зафіксовано 30 ворожих безпілотників. Сили ППО знищили 19 з них. Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування.

За даними місцевої влади, у Києві внаслідок нічної атаки влучань не зафіксовано.

"Постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено", - йдеться у повідомленні.